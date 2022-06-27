Nijerya Başyargıcı istifa etti Nijerya Başyargıcı Tanko Muhammed, hakkındaki yolsuzluk iddiaları devam ederken görevinden istifa etti. Nijerya Başyargıcı Tanko Muhammed, hakkındaki yolsuzluk iddiaları devam ederken görevinden istifa etti. Ulusal basındaki haberlerde, 68 yaşındaki Başyargıç Muhammed'in, istifasını Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye sunduğu belirtildi. Muhammed'in istifasının yolsuzluk iddialarıyla alakalı olmadığı vurgulanan haberlerde, Başyargıcın, sağlık sorunlarından dolayı dün gece istifa ettiği bildirildi. Yüksek Mahkeme'deki 14 yargıç tarafından imzalanan protesto notunda Muhammed, yargıçlara meşru haklarını vermemekle suçlanmıştı. AA / Adam Abu - Güncel Muhammed Buhari Nijerya Güncel Haberler

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