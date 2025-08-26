Nijerya Başkan Yardımcısı: Afrika'nın Güvenlik Sorunları İçin Yerli Çözümler Önemli

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu çok yönlü güvenlik tehditlerinin üstesinden gelmek için yerli çözümlere ve askeri yeniliklere yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Başkent Abuja'da düzenlenen 2025 Afrika Genelkurmay Başkanları Zirvesi'nde konuşan Shettima, terörizm dahil kıtayı sarsan güvenlik sorunlarının ancak ortak çabayla çözülebileceğini vurguladı.

Shettima, savaşın doğasının değiştiğine işaret ederek, şunlar kaydetti:

"Günümüzün tehditleri asimetrik, dijital ve çoğu zaman görünmezdir. Bizim tepkimiz de bundan daha az dinamik olmamalıdır. Siber savunma, yapay zeka ve yerli askeri yeniliklere yatırım yapmalıyız. Afrika yalnızca teknolojinin tüketicisi olarak kalamaz. Yarınlarımızı güvence altına alacak araçların üreticisi, yenilikçisi ve sahibi olmalıyız."

Zirvenin, Afrika'nın askeri hedeflerini yeniden değerlendirmek ve kıtanın güvenliğini sağlama yolunda ortak strateji geliştirmek için fırsat sunduğunu kaydeden Shettima, kıta ülkeleri arasında güven, istihbarat paylaşımı ve koordineli bir stratejiye dayalı yeni bir savunma doktrini inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Shettima, terörizmden korsanlığa, siber suçlardan uluslararası şebekelere uzanan tehditlerin sınır tanımadığına, bu nedenle ortak ve sınırsız bir tepki gerektiğine işaret etti.

Güvenliğin, kalkınmanın temeli olduğuna dikkati çeken Shettima, savunma sanayi işbirlikleri, araştırma ortaklıkları ve Afrika'nın kendi güvenlik çözümlerini üretmesi için adımlar atılması çağrısında bulundu.