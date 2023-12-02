Üye Girişi
Haberler

Nijerya, Almanya ile enerji altyapısını iyileştirmek üzere anlaşma imzaladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Almanya ile enerji altyapısını iyileştirmek üzere Başkanlık Güç Girişimi (PPI) anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında Nijerya'nın elektrik iletim şebekesinin modernizasyonu ve genişletilmesi için Siemens tarafından üretilen ekipmanların tedariki, teslimi ve kurulumu gerçekleştirilecek.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Almanya ile enerji altyapısını iyileştirmek üzere Başkanlık Güç Girişimi (PPI) anlaşmasını imzaladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Nijerya Enerji Şirketi Genel Müdürü Kenny Anuwe ile Siemens Afrika Direktörü Nadja Haakansson, anlaşmaya törenle imza attı.

İmza töreni, Tinubu ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından gerçekleştirildi.

Anlaşmayla Nijerya'nın elektrik iletim şebekesinin uçtan uca modernizasyonu ve genişletilmesi için Siemens tarafından üretilen ekipmanların 18 ila 24 aylık zaman diliminde tedariki, teslimi ve kurulması öngörülüyor.

Anlaşma, ayrıca Nijerya İletim Şirketi'ndeki (TCN) Nijeryalı mühendisler için tam teknoloji transferini ve verilecek eğitimle projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak.

Nijerya Elektrifikasyon Yol Haritası Girişimi olarak bilinen PPI, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ağustos 2018'de Nijerya'nın başkenti Abuja'ya yaptığı ziyaretin sonucu gündeme gelmişti.

Nijerya ile Almanya arasında 2019'da enerji sektörünün iyileştirilmesine yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Siemens Almanya Nijerya Dış Politika Uluslararası İlişkiler Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 2 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Hatayspor - Antalyaspor maç özeti! (VİDEO) Hatayspor - Antalyaspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Tolga hasta mı, Tolga'nın hastalığı ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title