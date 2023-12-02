Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Almanya ile enerji altyapısını iyileştirmek üzere Başkanlık Güç Girişimi (PPI) anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında Nijerya'nın elektrik iletim şebekesinin modernizasyonu ve genişletilmesi için Siemens tarafından üretilen ekipmanların tedariki, teslimi ve kurulumu gerçekleştirilecek.

Nijerya, Almanya ile enerji altyapısını iyileştirmek üzere anlaşma imzaladı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Almanya ile enerji altyapısını iyileştirmek üzere Başkanlık Güç Girişimi (PPI) anlaşmasını imzaladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Nijerya Enerji Şirketi Genel Müdürü Kenny Anuwe ile Siemens Afrika Direktörü Nadja Haakansson, anlaşmaya törenle imza attı.

İmza töreni, Tinubu ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından gerçekleştirildi.

Anlaşmayla Nijerya'nın elektrik iletim şebekesinin uçtan uca modernizasyonu ve genişletilmesi için Siemens tarafından üretilen ekipmanların 18 ila 24 aylık zaman diliminde tedariki, teslimi ve kurulması öngörülüyor.

Anlaşma, ayrıca Nijerya İletim Şirketi'ndeki (TCN) Nijeryalı mühendisler için tam teknoloji transferini ve verilecek eğitimle projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak.

Nijerya Elektrifikasyon Yol Haritası Girişimi olarak bilinen PPI, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ağustos 2018'de Nijerya'nın başkenti Abuja'ya yaptığı ziyaretin sonucu gündeme gelmişti.

Nijerya ile Almanya arasında 2019'da enerji sektörünün iyileştirilmesine yönelik anlaşma imzalanmıştı.