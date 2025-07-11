Nijerya, ABD'nin Venezuela Mahkumlarını Kabul Etme Talebini Reddetti

Nijerya hükümeti, ABD'nin " Venezuela'dan sınır dışı edilecek mahkumları kabul etme talebini" reddedeceklerini açıkladı.

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar???????, bir yerel televizyonda katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'dan sınır dışı edeceği bazı kişileri kabul etmesi yönündeki baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Nijerya'nın mevcut sorunlarının yeterince fazla olduğuna işaret eden Tuggar, "Zaten 230 milyondan fazla nüfusumuz var. ABD'nin Venezuela'dan sınır dışı edeceği 300 kişiyi kabul etmemiz adil olmaz." dedi.

Tuggar, "ABD, bazıları doğrudan hapishaneden olmak üzere, Venezuela vatandaşlarını Afrika ülkelerine göndermek için yoğun baskı yapıyor. Bu bizim gibi zorluklarla mücadele eden bir ülke için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD'nin Nijeryalı yolculara yönelik vize kısıtlamaları ve olası gümrük vergisi artışlarının "karşılıklılık ilkesine uymadığını" vurgulayan Tuggar, bu adımların Nijerya'ya baskı kurma girişimi olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "küresel mütekabiliyetin yeniden düzenlenmesi" kapsamında Nijerya, Kamerun ve Etiyopya vatandaşlarına verilen göçmen ve diplomatik olmayan vizelerde yeni düzenlemeye gidildiğini ve buna göre bu ülke vatandaşlarına verilen vizelerin yalnızca 3 ay süreyle geçerli sayılacağını açıklamıştı.

Öte yandan ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin Liberya, Senegal, Moritanya, Gabon ve Gine-Bissau liderlerine, kendi ülkeleri tarafından geri kabul edilmeyen veya kabul süreci yavaş ilerleyen Venezuela vatandaşlarını almaları yönünde baskı yaptığını iddia etmişti.