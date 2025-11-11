Haberler

Nijerya, ABD ile Diplomatik Normalleşme Sürecine Girdi

Nijerya hükümeti, ABD Başkanı Trump'ın askeri tehditleri sonrası iki ülke arasında diplomatik temaslar başlatarak normalleşme çabalarına başladı. Enformasyon Bakanı İdris, iletişim kanallarının açıldığını ve ABD'nin durumu daha iyi anladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehdidinin ardından Nijerya hükümeti, ABD ile diplomatik temaslar çerçevesinde normalleşme görüşmelerine başladı.

Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanı Mohammed İdris, Sky News'e verdiği röportajda iki ülke arasındaki gergin ilişkilerde diplomatik kanalların etkili olmaya başladığını belirtti.

"İletişim kanalları açıldı. Görüşmeler yürütüyoruz ve ABD tarafının durumu daha iyi anladığını düşünüyoruz." diyen İdris, mevcut durumun karmaşıklığının çoğu zaman yanlış anlaşılmalara yol açtığını ifade etti.

İdris, Nijerya'nın terör örgütü Boko Haram'a karşı yürüttüğü mücadelede herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını belirterek, savaşın geleneksel yöntemlerle yürütülmediğini vurguladı.

ABD'nin geçmişte terörle mücadele konusunda Nijerya'ya destek verdiğini hatırlatan İdris, bu işbirliğinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

İdris, ABD kaynaklı bazı raporların güvenilirliğini sorgulayarak, Nijerya'da din temelli ayrımcılık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve Anayasa'nın din özgürlüğünü güvence altına alarak ülkenin çok dinli yapısını koruduğunu vurguladı.

Trump'ın Nijerya'yı hedef alan açıklamaları

Trump, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra yaptığı paylaşımda da Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinin dini baskıya tolerans göstermediğini söyleyerek, ABD'nin Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülkeler" listesine dahil etmesine tepki göstermişti.

Tinubu, "Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023'ten bu yana hükümetimiz, Hristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'nın dini özgürlük ve hoşgörüyü ulusal kimliğinin temel unsuru gördüğünü vurgulayan Tinubu, "Nijerya, dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bölgede artan terör saldırılarına dikkati çekerek terörist grupların sadece Hristiyanları hedef aldığı iddiasının doğru olmadığını vurgulamış, bu grupların bölgedeki tüm Müslüman, Hristiyan ve diğer dinlere mensup masum sivilleri hedef aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
