Nijerya 500 Milyon Dolarlık İklim Yatırım Platformunu Hayata Geçiriyor

Nijerya 500 Milyon Dolarlık İklim Yatırım Platformunu Hayata Geçiriyor
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Nijerya hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 500 milyon dolarlık yatırım çekmeyi hedefleyen 'Nijerya İklim Yatırımı Platformu'nu (NCIP) başlattı. Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun, platformun ekonomik büyümeyi destekleyeceğini açıkladı.

Nijerya hükümeti, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 500 milyon dolarlık yatırım çekmeyi hedefleyen "Nijerya İklim Yatırımı Platformu"nu (NCIP) hayata geçirdi.

Söz konusu girişim, Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun'un başkanlığında, başkent Abuja'da düzenlenen ve Nijerya Egemen Yatırım Otoritesi (NSIA), Ulusal İklim Değişikliği Konseyi (NCCC) ile Yeşil İklim Fonu (GCF) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıyla başlatıldı.

Bakan Edun, toplantıda yaptığı açıklamada, hükümetin, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek için 500 milyon dolarlık yatırım çekmeyi hedefleyen NCIP'yi hayata geçirdiğini belirtti.

NSIA'nın girişimi yürütme kapasitesine güvendiğini ifade eden Edun, kurumun geçmişteki başarılı çalışmaları ve kurumsal güvenilirliği sayesinde bu görevi üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Edun, NSIA'nın bu alandaki güvenilirliği ve tecrübesine işaret ederek "İklim finansmanı fırsatlarını değerlendirerek büyümeyi hızlandırmayı, ihracat rekabetçiliğini artırmayı ve tarım, altyapı ve dijital inovasyon gibi kilit sektörleri desteklemeyi hedefliyoruz." dedi.

NSIA Genel Müdürü Aminu Umar-Sadiq da platformun, uluslararası ve yerel sermayeyi cezbetmek üzere yapılandırıldığını belirterek NCIP'nin uzun vadeli yatırım çekme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Nijerya hükümeti, bu yeni girişimle iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık projelerini desteklemeyi, aynı zamanda kalkınma hedeflerine çevresel sürdürülebilirlik perspektifinden katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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