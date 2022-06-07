Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı - Haberler

Nijerya, 5 Haziran'daki kilise saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı Nijerya, ülkenin güneyinde 5 Haziran'da kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Nijerya, ülkenin güneyinde 5 Haziran'da kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı kaydedildi. Salgınların kimliklerinin henüz belirlenemediği ifade edilen açıklamada, olay yerinde patlayıcıların ele geçirildiği aktarıldı. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınayarak, hükümeti failleri adalete teslim etmek için hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırdı. Saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti. AA / Adam Abu - Güncel Nijerya Güncel Haberler

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