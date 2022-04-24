Nijerya, 3 yıl aradan sonra kara sınırlarını yeniden açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijerya, 3 yıl aradan sonra kara sınırlarını yeniden açtı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijerya, 3 yıl aradan sonra kara sınırlarını yeniden açtı

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını ekonomik sıkıntı nedeniyle yeniden açtı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, gümrük kaçakçılığıyla mücadele kapsamında uzun süredir kapattığı kara sınırlarını ekonomik sıkıntı nedeniyle yeniden açtı.

Nijerya Gümrük Servisinden yapılan açıklamada, 3 yıl önce kapatılan ülkenin kara sınırlarının yeniden açılmasının Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından onaylandığı belirtildi.

Bundan sonra sınır geçişlerinin serbest olacağı ifade edilen açıklamada, ülkede pirinç gibi ürünlerin ithalatına getirilen kısıtlamaların devam edeceği bilgisine yer verildi.

Nijerya, 2019'da ülkede gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele etmek için tüm kara sınırlarını kapatmıştı.

AA / Adam Abu - Güncel

Muhammed Buhari, Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title