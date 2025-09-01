Nijerya, 2030 Hedefi için Yapay Zeka ile Ekonomisini Güçlendirecek

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık ekonomi hedefini yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmeyi planlıyor.

İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani, TIME dergisinin 2025 yılı "Yapay Zeka Alanında En Etkili 100 Kişi" listesine seçilmesinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Tijani, yapay zekanın Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ekonomik vizyonunda önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Listeye Tesla Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Elon Musk ve OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ile giren Tijani, bu başarının, Nijerya'nın küresel yapay zeka alanındaki rolünün güçlendiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Tijani, ülkesinin 2030'a kadar 1 trilyon dolarlık ekonomi hedefini yapay zeka teknolojileriyle güçlendirmeyi planladığını kaydederek, "Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz (NAIS) çerçevesinde 120'den fazla uzmanımızın katkısıyla uzun vadeli bir yol haritası oluşturduk." bilgisini paylaştı.

Yerli girişimcileri desteklediklerini vurgulayan Tijani, sağlık, tarım, eğitim ve finansal kapsayıcılık gibi kritik sektörlerde yapay zeka uygulamalarının pilot projelerle hayata geçirildiğini anlattı.

Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı, sürdürülebilirlik için "AI Collective" adıyla araştırmacı ve uygulayıcı topluluğu kurdu, uzun vadeli yatırımları yönlendirmek üzere "AI Trust" isimli yapı oluşturdu.