Nijerli yetim hafızlar, savaş mağduru çocukları unutmadı

Nijer'in başkenti Niamey'de medresede eğitim alan yetim hafız ve hafız adayları, savaş mağduru çocuklar için dua etti.

Başkentin doğusunda zor şartlar altında Kur'an-ı Kerim eğitimi alarak hafız olan ve hafız olmak için eğitimlerini sürdüren yaklaşık 300 çocuk, savaş mağduru çocukları unutmadı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ramazan ayı dolayısıyla gıda paketi dağıtımı yaptığı bölgeye, çoğu ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak gelen Filistin, Suriye, Yemen ve Afganistan uyruklu hafız ve hafız adayı, ellerini başta Ukrayna'daki savaş olmak üzere dünyadaki tüm çatışmaların bitmesi ve çocukların yetim kalmaması için semaya açtı.

Küçük yüreklerin ettiği dualar, bölgede ramazan faaliyetlerini sürdüren Türk heyetine duygusal anlar yaşattı.

"Çocuklarımız savaşın dili, dini olmadığını anlatarak bize duygulu anlar yaşattı"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, AA muhabirine, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında ziyaret ettikleri Niamey'deki medresede yaklaşık 300 yetimin bulunduğunu söyledi.

Medresede yokluk ve imkansızlıklarla karşılaştıklarını anlatan Çetin, "Biz buraya geldik, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Buradaki hafız ve hafız adayları bizlere duygusal anlar yaşattı. Buradaki çocuklarla görüştüğümüzde dünyadaki savaş mağduru çocuklar için ellerini açıp dualar okumaya başladılar. Dünyadaki tüm yetimler için dua ettiler." diye konuştu.

Çetin, çocukların hassasiyetinden etkilendiklerini dile getirerek, "Buradaki çocuklar, özellikle kendileri gibi savaş mağduru olan Ukrayna başta olmak üzere Yemen ve Filistin gibi ülkelerdeki kardeşlerine dua etti. Saf kalpleriyle güzel dualar ettiler. İnsani yardımlarda din, dil, ırk ayrımı olmadan çalışmalar yürütülür. Çocuklarımız da savaşın dili, dini olmadığını anlatarak bize duygulu anlar yaşattı." ifadelerini kullandı.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da da çeşitli alanlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Çetin, Nijer'deki çocukların da dualarını bu ülkeye gönderdiğini sözlerine ekledi.