Nijer İletişim Bakanı Mahamadou Zada yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Nijer İletişim Bakanı Mahamadou Zada, kamu fonlarını zimmetine geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijer Madencilik Şirketinin başında olduğu dönemde 4,5 milyon avroyu zimmetine geçirmekle suçlanan Zada, mahkeme tarafından ifadeye çağrılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zada'nın 2013'ten 2021'e kadar başında bulunduğu kamu şirketi, uranyum dahil ülkede faaliyet gösteren madencilik şirketlerinin Nijer'deki iştiraklerini yönetiyor.

Nisan 2021'den bu yana bakanlık koltuğunda oturan Zada'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı henüz bilinmiyor.