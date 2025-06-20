Nijer Hükümeti, Orano'nun Uranyum Madenini Kamulaştırdı

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Nijer, Fransız Orano şirketine ait Somair uranyum madenini kamulaştırdığını açıkladı. Hükümet, Orano'nun tutumunu 'sorumsuz' olarak nitelendirerek, madenin kontrolünün devletine geçtiğini duyurdu.

Nijer hükümeti, Fransız devletine ait nükleer enerji şirketi Orano tarafından işletilen Somair uranyum madenini kamulaştırma kararı aldığını duyurdu.

Nijer devlet televizyonunda okunan açıklamada, Orano'nun "sorumsuz, yasa dışı ve haksız" tutumu nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtilerek, şirketin en son maden ruhsatının Aralık 2023'te sona erdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "26 Temmuz 2023'ten bu yana Nijer'e düşmanca yaklaşan Fransız devletine ait Orano şirketinin bu tavrına karşılık, Nijer hükümeti Somair'in kamulaştırılmasına karar vermiştir." denildi.

Somair'in hisse ve varlıklarının tamamen Nijer devletine devredildiği vurgulanan açıklamada, hissedarlara tazminat ödeneceği bilgisi de verildi.

Söz konusu maden sahasının kontrolü, Aralık 2024'te Niamey yönetimine geçmiş, Orano da uluslararası tahkime başvurarak Nijer'e karşı yasal süreç başlatmıştı.

Orano şirketi, Somair'deki hisselerin yüzde 63'üne sahipken, kalan yüzde 37'lik pay da Nijer devletine bağlı SOPAMIN'e ait.

Şirket, Haziran 2024'te de 200 bin ton rezerve sahip olduğu tahmin edilen, dünyanın en önemli uranyum yataklarından Imouraren madeninin işletme iznini kaybetmişti.

Böylece Orano, 2021'de kapanan Cominak madeni de dahil ülkedeki 3 maden iştirakini kaybetmiş oldu.

Nijer, Temmuz 2023'teki askeri darbe öncesinde Fransa'nın 3. en büyük uranyum tedarikçisi konumunda bulunuyordu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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