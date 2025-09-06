Nijer Eyaletinde Tekne Kazası: Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi

ABUJA, 6 Eylül (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde bu hafta başında bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Enformasyon ve Ulusal Yönlendirme Bakanı Muhammed İdris, Nijerya hükümeti adına sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, salı günü Borgu Yerel Yönetim Bölgesi'nin Gausawa topluluğunda taziye ziyaretine giden insanları taşıyan yolcu teknesinin alabora olması sonucu meydana gelen trajedi nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Kazanın, eyalette yıkıcı bir sel felaketi yaşanmasından sadece 4 ay sonra meydana geldiğini hatırlatan İdris, "Federal hükümet, Ulusal Acil Durum Kurumu aracılığıyla, ölenlerin ailelerine ve kurtulanlara gerekli desteği sağlayacak ve hızlı yardım ve destek sağlamak için Nijer Eyaleti hükümeti ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır" dedi.

Kurum sözcüsü de cuma günü erken saatlerde Xinhua'ya telefonla verdiği demeçte yoğun arama çalışmalarının ardından 30 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve 58 kişinin de kurtarıldığını söylemişti. Sözcü teknede yaklaşık 90 yolcu bulunduğunun tahmin edildiğini doğrularken, en az iki kişinin cesedinin daha arandığını sözlerine eklemişti.