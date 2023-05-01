- Nijer'e giden gönüllü sağlık çalışanları hastalara umut oldu

NİAMEY - Nijer'e giden gönüllü sağlık çalışanları, gerçekleştirdikleri ameliyatlarla birçok hastayı sağlığına kavuşturdu.

Nijer'de 28. kez sağlık yardımı için bulunan Gönüllüler Derneği üyeleri, 1 Mayıs'ta da çalışmaya devam ediyor. Gönüllüler derneği 40'ı sağlıkçı, 11'i lojistik olmak üzere 51 kişilik ekiple Nijer'de çeşitli ameliyatlar gerçekleştirip, toplanan sağlık yardımlarının dağıtımını yapıyor. Gönüllü sağlık çalışanları, derneğin Tessaoua şehrinde kurduğu hastanede hizmet vererek hastalara umut oldu.

Dernek Başkanı İbrahim Ceylan yaptığı açıklamada, "Ben Nijer'den bütün çalışanlarımızın, işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik ediyorum. Nijer'deki hastanemizde bugün ikinci günümüzdeyiz. Dün birinci günümüz olmasına rağmen birçok ameliyat yapıldı. Hasta sayımız oldukça fazla" dedi. Hastaların durumlarına göre ameliyat günlerinin seçildiğini ifade eden Ceylan, doktorların ilk günlerde takip isteyen hastaların ameliyatlarını gerçekleştirdiğini diğer hafif vakaların ise ameliyatlarının daha sonra yapılacağını söyledi.

"500'e yakın ameliyat yapacağız"

Bağışçıların buradaki katkılarının çok önemli olduğunu kaydeden Ceylan, "Sağlık Bakanlığı'mızın, Türk Hava Yolları'nın ve TİKA'nın büyük desteğiyle biz bunları başarabiliyoruz. Çünkü bütçeler çok yüksek. Bize destekleri sayesinde bu kadar insana dokunabiliyoruz. Bu seyahatimizde yaklaşık 750'ye yakın katarakt ameliyatı, anestezi altında 500'e yakın farklı ameliyat yapılacak. Bin 500-2 bin diş çekimi planlıyoruz. Toplam poliklinik sayımızın da 7 bin olmasını planlıyoruz" diye konuştu.

Nijer'de şartların oldukça zorlayıcı olduğunu kaydeden Ceylan, teknik sıkıntılar ve elektrik problemleri yaşadıklarını ifade ederek, "Ama neticede ilk defa Nijer'de bu kadar iyi bir ortamda çalışıyoruz. Doktorlarımız iyi bir ortamda ameliyat yapıyor. Çünkü biliyorsunuz Afrika'da hijyen konusu çok önemli. Çölün ortasındayız, başkentten 700 kilometre uzaklıktayız. Böyle bir imkanı bulabilmek, hazırlayabilmek oldukça zordu. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.