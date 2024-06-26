Nijer'deki terör saldırısında 20 asker hayatını kaybetti
Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 20 asker yaşamını yitirdi, 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırıda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 20 asker yaşamını yitirdi, 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Burkina Faso sınırı yakınındaki Tillaberi bölgesinde yer alan Tassia köyünde konuşlu askeri birlik, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Olayda 20 asker hayatını kaybetti, 9 asker de yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Saldırıda hayatını kaybeden askerler nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi, bayraklar yarıya indirildi.
Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.
Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.