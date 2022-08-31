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Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 75 kişi yaşamını yitirdi

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Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 75 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de temmuz ayının başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 75 kişi hayatını kaybetti.

Nijer'de temmuz ayının başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 75 kişi hayatını kaybetti.

Nijer Haber Ajansının haberinde, ülkede devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sellerden 12 bin 739 hanede 108 bin 346 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Seller nedeniyle temmuzdan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e çıktığı belirtildi.

Ölü sayısı en son 22 Ağustos'ta 52 olarak duyurulmuştu.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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