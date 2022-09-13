Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 137 kişi yaşamını yitirdi Güncel Haberler Nijer'de temmuz ayının başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 137 kişi hayatını kaybetti. Nijer'de temmuz ayının başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 137 kişi hayatını kaybetti. Nijer Haber Ajansının haberinde, ülkede temmuzdan bu yana devam eden sağanaklar nedeniyle meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 137'ye çıktığı belirtildi. Ölü sayısı en son 6 Eylül'de 103 olarak açıklanmıştı. Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Nijer Güncel Haberler

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