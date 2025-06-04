Nijer'deki Sel Felaketinde Can Kaybı 200'e Yaklaştı

Nijer'deki Sel Felaketinde Can Kaybı 200'e Yaklaştı
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Nijerya'nın Nijer eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e yaklaştığı bildirildi. 3.000'den fazla kişi yerinden edildi, 1.000 kişiden ise hala haber alınamadığı açıklandı.

ABUJA, 4 Haziran (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzey-orta kesimindeki Nijer eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışların yol açtığı yıkıcı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e yaklaştı.

Eyalet hükümetinden salı günü yapılan açıklamaya göre Nijer Vali Yardımcısı Yakubu Garba, felaketin meydana geldiği Mokva bölgesinde başka cansız bedenlere daha ulaşıldığını söyledi.

Pazartesi günü ofisinde taziyeleri kabul eden Garba, "An itibarıyla ölü sayısı 200'e yaklaştı. Yerinden edilenlerin sayısı ise 3.000'in üzerinde" dedi.

Yaklaşık 1.000 kişidense hala haber alınamadığını kaydeden Garba, bazı yolların tahrip olduğunu ve köprülerin çöktüğünü belirtti.

Geçen çarşamba gecesi şiddetli yağmurlar, Mokva'da büyük hasara yol açmış, bazı konutlar da içindeki insanlarla birlikte su altında kalmış ya da sürüklenmişti.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hüseyni, hafta sonu Xinhua'ya yaptığı açıklamada 503'ten fazla hanenin felaketten etkilendiğini ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Hüseyni, kurtarma çalışmalarına yerel dalgıçlar ve gönüllülerin yardım ettiğini söyledi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, salı günü yaptığı açıklamada ülke çapında yılın bu döneminde görülen sellerin etkisini hafifletmek için çabaların yoğunlaştırıldığını belirterek, tüm hükümet kademelerine nehir bölgelerinde drenaj sistemleri, barajlar ve sele dayanıklı altyapıya yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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