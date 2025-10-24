Haberler

Nijer'deki Sel Felaketi: 120'den Fazla Ölü, 550.000 Kişi Etkilendi

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Nijer'de meydana gelen sel felaketinde 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 550.000 kişinin etkilendiğini açıkladı. Seller nedeniyle 55.000 evin yıkıldığı ve 10.000 dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtiliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, bu yıl Nijer'de meydana gelen sellerde 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Haq, perşembe günkü basın toplantısında, Nijerli yetkililerin açıkladığı verilere göre, ülkede genellikle haziran ayında başlayan yağmur mevsiminde yaşanan sel felaketinin yaklaşık 550.000 kişiyi etkilediğini ve en çok Dosso, Tillaberi ve Maradi bölgelerinin etkilendiğini belirtti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine göre ise ülkedeki seller nedeniyle yaklaşık 55.000 evin yıkıldığını, 10.000 dönümden fazla tarım arazisinin de sular altında kaldığını ifade etti.

BM ve insani yardım ortaklarının, Nijer hükümetinin öncülüğündeki yardım çalışmalarını desteklemeye devam ettiğini belirten Haq, kaynakların son derece sınırlı olduğunu vurguladı. Haq, bu yıl Nijer'e yönelik planlanan 603 milyon dolarlık yardımın an itibarıyla beşte birinden daha azının finanse edildiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
