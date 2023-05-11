Nijer'deki 147 Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkesine döndü

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA), yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 147 Nijeryalı düzensiz göçmenin gönüllü olarak Nijer'den ülkelerine döndüğünü bildirdi.

NEMA'dan yapılan açıklamada, Nijerya hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliğinde 147 Nijeryalı düzensiz göçmenin kendi istekleriyle komşu ülke Nijer'den Nijerya'ya döndüğü belirtildi.

Açıklamada, Nijerya'ya dönen 147 düzensiz göçmenden 25'inin kadın, 29'unun çocuk olduğu kaydedildi.

Geri dönenlerin kendi ayakları üzerinde durabilmek için mesleki eğitim alacakları ifade edilen açıklamada, vatandaşlara yasa dışı yollarla başka ülkelerde daha iyi bir yaşam bulmak için hayatlarını atmamaları çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Nijer daha sonra Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.