Nijer'de Trafik Kazasında İki Türk Gönüllü Hayatını Kaybetti

Nijer'de Trafik Kazasında İki Türk Gönüllü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunan iki Türk gönüllü, Nijer'de geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazeleri Türkiye'ye gönderilecek.

Nijer'de Kurban Bayramı dolayısıyla yardım faaliyetlerinde bulunan iki Türk gönüllü, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Almanya merkezli Umut Ev yardım derneğinin Nijer'deki kurban kesim ve dağıtım organizasyonu kapsamında başkent Niamey'de bulunan yardım ekibi kaza geçirdi.

Kazada Almanya'nın Nürnberg kentinde ikamet eden Türk vatandaşı Ömer Bozkurt ile Avusturya'nın Viyana kentinde ikamet eden Ahmet Ersungur hayatını kaybetti, yaralanan iki Nijer vatandaşı ise hastaneye kaldırıldı.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Bozkurt ve Ersungur'un cenazesi Türkiye'ye gönderilecek.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.