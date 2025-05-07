Nijer'de Terör Saldırısı: 10 Asker Hayatını Kaybetti

Nijer'in güneyinde düzenlenen terör saldırısında 10 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Devlet radyosundan yayımlanan açıklamada, Dosso bölgesinde konuşlu askeri birliğin, teröristler tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

Olayda 10 askerin yaşamını yitirdiği ve 7 askerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası çıkan çatışmada çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Nijer'de geçen ay Mali ve Burkina Faso sınırına yakın bir bölgede düzenlenen saldırıda 12 asker yaşamını yitirmişti.

Ülkenin batısında martta bir camiye düzenlenen saldırıda da 44 kişi hayatını kaybetmiş, olayı DEAŞ'a bağlı bir örgüt üstlenmişti.