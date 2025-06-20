Nijer'de Silahlı Saldırı: 34 Asker Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 34 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı. Güvenlik güçlerine kimliği belirsiz teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 34 asker hayatını kaybetti, 14 asker yaralandı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesinde yer alan Banibangou mevkisinde konuşlu güvenlik güçlerinin kimliği belirsiz teröristlerce saldırıya uğradığı bildirildi.

Askerler ile teröristler arasında çıkan çatışmada 34 askerin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 14 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve saldırıyı üstlenen olmadığı ifade edildi.

Mali sınırında yer alan ve ülkenin en önemli askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Banibangou'ya 25 Nisan'da da saldırı düzenlenmiş ve olayda 12 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi

Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
İngiltere savaşa mı katılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki görüntü ses getirdi

Bir ülke daha savaşa mı katılıyor? MOSSAD bile bu görüntüyü paylaştı
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.