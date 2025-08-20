Nijer'de Şiddetli Yağışlar 47 Hayat Kayıbına Neden Oldu

Nijer'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sellerde 47 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı ve 56 bin 730 kişi etkilendi.

PORT Nijer'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 47 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 47 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sellerden 56 bin 730 kişinin etkilendiği ifade edildi.

Nijer'de 2024'te seller sebebiyle 250'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, öğretim yılı 1 ay geç başlamıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti - Güncel
