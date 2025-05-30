Nijer'de Sel Felaketi: 21 Ölü, 10 Kayıp

ABUJA, 30 Mayıs (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzey-orta kesimlerindeki Nijer eyaletinde sağanak yağışların yol açtığı selde en az 21 kişi hayatını kaybederken, 10 kişidense an itibarıyla haber alınamıyor.

Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı İbrahim Hüseyni, perşembe günkü basın toplantısında, çarşamba günü geç saatlerde etkili olan sağanak yağışın Mokva bölgesinde geniş çaplı yıkıma yol açtığını söyledi.

Hüseyni, 3 kişinin kurtarıldığını, kayıp 10 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti. 50'den fazla evin sular altında kaldığını, sel sularının sürüklediği bazı evlerin içinde insanlar bulunduğunu ifade etti.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Zübeyde Umar, bu hafta başında yaptığı açıklamada ülke genelinde bu yıl yaşanan sellerin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini söylemişti.