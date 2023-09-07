Nijer'de geçiş hükümetinin Halk Sağlığı Bakanı'ndan Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesine ziyaret

Nijer'de geçiş hükümetinin Halk Sağlığı, Nüfus ve Sosyal Politikalar Bakanı Albay Garba Hakimi, Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesini ziyaret etti.

Nijer'de geçiş hükümetinin Halk Sağlığı, Nüfus ve Sosyal Politikalar Bakanı Albay Garba Hakimi, Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesini ziyaret etti.

Devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, kısa süre önce göreve başlayan Hakimi, ilk ziyaretlerinden birini Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesine düzenledi.

Hastanede incelemelerde bulunan Bakan Hakimi, yetkililerden hastanenin kapasitesi, personel sayısı gibi konularda bilgi aldı.

Hakimi, burada yaptığı açıklamada, yeni dönemde uygulanacak sağlık politikalarından bahsetti.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Özgür Çınar da AA muhabirine Nijer- Türkiye Dostluk Hastanesi hakkında bilgi verdi.

Büyükelçi Çınar, hastanenin Nijer halkının ihtiyaçlarına cevap vermek ve Türkiye ile Nijer arasında sağlık alanındaki işbirliğini üst seviyeye çıkarmak üzere faaliyete geçirildiğini belirtti.

Hastanede Türkiye Sağlık Bakanlığı personeliyle Nijerli meslektaşlarının birlikte çalıştığını dile getiren Büyükelçi Çınar, bu vesileyle insani konular ve sağlık alanında Nijer ile Türkiye arasındaki işbirliğinin süreceğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013'teki Nijer ziyaretinde talimatı üzerine, eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca inşası ve donanımı yapılan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Ekim 2019'da açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletilen hastanede, 8 poliklinik, 2 ameliyathane, 5 kişilik yoğun bakım ünitesi, 20 hasta odası, 5 kuvöz, doğumhane, görüntüleme merkezi, laboratuvar ve eczane bulunuyor.

Hastanede 37'si Türk 177 personel görev yapıyor.