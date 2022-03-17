Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 21 kişi öldü

Nijer'in Burkina Faso sınırında bir yolcu otobüsü ve kamyona düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Nijer'in Burkina Faso sınırında bir yolcu otobüsü ve kamyona düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Tillaberi bölgesinde, dün, silahlı kişiler bir yolcu otobüsü ve kamyona saldırı düzenledi.

Terör saldırısında yolcu otobüsündeki 2'si polis 19 kişi ve kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 100 bin kilometrekarelik bir alanı kapsayan Tillaberi bölgesi, Sahel'deki terör örgütlerinin en çok saldırı düzenlediği 3 ülke sınırı olarak bilinen Nijer, Burkina Faso ve Mali sınırında yer alıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Burkina Faso, Saldırı, Nijer, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title