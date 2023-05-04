Nijer'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 81 ilde faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, sınırları aşarak Afrika ülkesi Nijer'e de kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ve 81 ilde faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, sınırları aşarak Afrika ülkesi Nijer'e de kurulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Türkiye'nin 81 ilinde, 100 atölyede, yaklaşık 3 bin eğitmen ile 15 bin 383 öğrenciye uygulanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun alt kuruluşu olan BM Teknoloji Bankası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ev sahipliğini yaptığı tek BM kuruluşu olma statüsünü taşıyor. BM Teknoloji Bankası, Deneyap Teknoloji Atölyelerini en iyi örnek kabul ederek "Technology Makers Lab Projesi"ni başlattı.

Söz konusu projenin ilk uygulama ülkesi olarak Nijer seçildi. Projenin ana paydaşı da Nijer Cumhurbaşkanlığı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı (T3) işbirliğinde BM Teknoloji Bankası, Nijer'de Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruyor.

TİKA tarafından atölyeler donatılırken TÜBİTAK, eğitim müfredatları ve eğitimlerde kullanılacak ekipmanları sağladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da projenin en önemli yapı taşlarından olan eğitmenlerin lojistik, konaklama ve eğitmen eğitimleri gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

Nijer Hükümetince seçilen eğitmenlere, "DeneyapTeknoloji Atölyesi Oryantasyon Programı" uygulandı.

Eğitmenlere, "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji", "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti", "Yazılım Teknolojileri", "İleri Robotik" ve "Siber Güvenlik" eğitimleri verildi.

Proje, eğitimlerin tamamlanmasının ardından Nijer'de başlayacak. Projenin Nijer'in ardından gelişmekte olan 9 ülkede daha uygulamaya alınması planlanıyor.

Türkiye, projeyle, en az gelişmiş ülkelerin insani kalkınmasına ve teknoloji ekosistemlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.