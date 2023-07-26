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Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen Muhafız Alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu bildirildi.

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Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen Muhafız Alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un darbe girişiminde bulunduğu ileri sürülen Muhafız Alayına bağlı unsurlar tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Nijer Güncel Haberler

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