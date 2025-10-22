Nijer'de Benzin Yüklü Tanker Patladı: 35 Ölü, 46 Yaralı

ABUJA, 22 Ekim (Xinhua) -- Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde benzin yüklü bir tankerin kaza yapıp patlaması sonucu en az 35 kişi hayatını kaybederken 46 kişi ise yaralandı.

Yerel yetkililer salı günü geç saatlerde gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın Nijer'in Katcha yerel yönetim bölgesine bağlı Essa köyünde, bölge sakinlerinin devrilmiş tankerden benzin almaya çalıştığı sırada meydana geldiğini söyledi.

Yetkililere göre polis tarafından yürütülen ön soruşturma, kazanın "tanker sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu" gerçekleştiğini ortaya koydu. Çok sayıda yaralının ağır yanıklara maruz kaldığı bildirildi.

Nijer Eyaleti Valisi Mohammed Umar Bago salı gecesi yaptığı yazılı açıklamada yaşanan trajediyi "kaygı verici, talihsiz ve acıklı" diye nitelendirdi.