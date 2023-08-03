Nijer'de Bağımsızlık Günü'nde Göstericiler Fransa'yı Protesto Etti

Nijer'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce gösterici sokağa çıktı. Nijer'de askeri darbenin ardından patlak veren kriz Bağımsız Günü'nde de devam ediyor. Nijer'de yüzlerce kişi ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümünde başkent Niamey'de sokaklara döküldü. Yapılan çağrılar üzerine kentin kalbi olarak bilinen Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce darbe yanlısı gösterici Fransa'yı protesto etti.

Nijer'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümünün kutlandığı Bağımsızlık Günü'nde yüzlerce gösterici sokağa çıktı.

Nijer'de askeri darbenin ardından patlak veren kriz Bağımsız Günü'nde de devam ediyor. Nijer'de yüzlerce kişi ülkenin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümünde başkent Niamey'de sokaklara döküldü. Yapılan çağrılar üzerine kentin kalbi olarak bilinen Bağımsızlık Meydanı'nda toplanan binlerce darbe yanlısı gösterici Fransa'yı protesto etti. Dev Rus bayrağı açan eylemciler, Rus yanlısı sloganları attı. Eylemci Issiaka Hamadou, "İlgilendiğimiz tek güvenlik. Rusya veya Çin de bize destek vermek isterse nereden geldiğinin bir önemi yok. 1960'tan bu yana bizleri yağmalayan Fransa'yı istemiyoruz. O zamandan beri buradalar ve değişen hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Adının Ömer olduğunu söyleyen diğer gösterici ise, "Fransa'nın desteklediği Bazoum rejimi nedeniyle bu ülkede okumama rağmen işsizim. Hepsinin gitmesi gerek" dedi.

Fransa'nın, Afrika'nın Sahel bölgesinde aşırıcılıkla savaşmak için bin 500 askeri bulunurken Nijer'deki cunta destekçileri, Fransa'nın kendilerini aşırılık yanlılarından korumakta başarısız olduğunu bu nedenle Rusya'nın daha güçlü bir müttefik olabileceğini savunuyor.

Protestolar sürüyor

Nijer'de 26 Temmuz'da Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un Başkanlık Sarayı'nda alıkonmasının ardından 27 Temmuz'da ordu yönetime el konulduğunu duyurmuştu. Fransa'nın, darbenin ardından Nijer'e yönelik mali yardımları kestiğini açıklamasıyla ise başkentte protestolar başlamıştı. - NİAMEY