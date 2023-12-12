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Nijer'de askeri yönetim, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakmayacak

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Nijer'de askeri yönetim, 26 Temmuz'dan bu yana alıkoyduğu eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakmayacağını duyurdu. Geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani, Bazum'un serbest bırakılmayacağını açıkladı.

Nijer'de askeri yönetim, 26 Temmuz'dan bu yana alıkoyduğu eski Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakmayacağını duyurdu.

Geçiş hükümeti Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Bazum'un serbest bırakılmayacağını söyledi.

Tchiani, 3 yıl olarak belirlenen sivil yönetime geçiş sürecinin kısaltılacağını dile getirdi, ancak net bir süre vermedi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 10 Aralık'ta Nijerya'da düzenlediği 61. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, Nijer'e uygulanan yaptırımları görüşmüştü.

Zirvede, Nijer'deki askeri yönetimin ECOWAS'ın taleplerini karşılaması durumunda yaptırımların hafifletileceği kaydedilmiş ve alıkonulan eski cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalmasının da bu talepler arasında olduğu vurgulanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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