Nijer'de askeri darbe gerçekleşti

Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir grup asker, devlet televizyonuna çıkarak darbe yaptıklarını duyurdu. Askerler, ülkenin anayasasının askıya alındığını, tüm kurumların lağvedildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum dün cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından alıkonulmuştu.

Batı Afrika ülkesi Nijer’de bir grup asker, devlet televizyonuna çıkarak darbe yaptıklarını duyurdu.

Askerler, ülkenin anayasasının askıya alındığını, tüm kurumların lağvedildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını söyledi.

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum dün cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından alıkonulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington’ın Cumhurbaşkanı Bazoum’a “tereddütsüz destek verdiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Bazoum ile görüştüklerini ve ona BM’nin tam desteğini sunduklarını belirtti.

Bazoum, ülkede cihatçı militan grupların faaliyetlerine karşı Batı ile işbirliği yapan kilit bir isim.

Devlet televizyonuna çıkan darbeci askerlerden Albay Amadou Abdramane, “Güvenlik ve savunma güçleri olarak ülke güvenliği ve ekonominin bozulması üzerine bu rejime son verme kararı aldık” dedi.

Abdramane’ye açıklamasında dokuz asker daha eşlik etti. Darbeci askerler, tüm kurumların lağvedildiğini de açıkladı.

Darbecilerin sözcüsü, “Dış ülkelerin müdahale etmemesi çağrısında bulunuyoruz. Tüm kara ve hava sınırları, durum normale dönene kadar kapatılmıştır” dedi ve geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Dün Cumhurbaşkanı Bazoum’un gözaltına alınmasını Afrika Birliği, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler kınamıştı.

Başkent Niamey’de Bazoum destekçileri toplanarak protesto gösterisi düzenlemişti.

Nijer’de El Kaide ve IŞİD ile bağlantılı cihatçı militanlar faaliyet gösteriyor. Komşuları Nijerya ve Mali’de de son yıllarda cihatçı grupların artan faaliyetleri görülüyor.

1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını ilan eden ülkede o zamandan beri dört kez darbe yapıldı.

Ülkedeki son askeri darbe 2010 yılında Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja’yı devirmek üzere gerçekleşmişti.