Nijer'de 11 terörist etkisiz hale getirildi
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Nijer Ordusu, ülkenin batısında 11 teröristi öldürdü.
Nijer Ordusu, ülkenin batısında 11 teröristi öldürdü.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillaberi bölgesindeki Gotheye'de düzenlenen operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonda 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Gotheye "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattındaki Tillaberi bölgesinde yer alıyor.
Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor.
Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.
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Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Güncel