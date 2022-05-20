Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum: 'G5 Sahel Gücü öldü'

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Nijer dahil Sahel'deki 5 ülkeden oluşan G5 Sahel Gücü'nün, Mali'nin gruptan ayrılmasıyla "öldüğünü" söyledi.

Fransız basınına konuşan Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum Mali'deki cunta hükümetinin G5 Sahel Gücü'nden ayrılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bazoum, "G5 Sahel artık öldü. Mali, Mayıs 2021'de yapılan darbeden bu yana kendisini Afrika'da izole ediyor, bizi de terörle mücadelede koordineli bir iş birliğinden mahrum bırakmak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Mali, 15 Mayıs'ta ortak görev gücü de dahil G5 Sahel Gücü'nün tüm organlarından çekildiği duyurmuştu.

Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'dan oluşan G5 Sahel Gücü, bölgede güvenlik, insani ve ekonomik duruma ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla 2014'te kurulmuştu.

Bölgenin kalkınması, iş birliği ve güvenlik politikalarının geliştirilmesi amacının yanı sıra bölgedeki Mağrip el-Kaidesi, Murabitun, DEAŞ ve Boko Haram gibi terör gruplarına karşı savaşan Fransız gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonuna (MINUSMA) destek verme hedefiyle kurulan G5 Sahel Gücü'nün merkezi, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'da bulunuyor.