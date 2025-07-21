Nijer, Çölde Bulunan Gök Taşının Kaçak Satışı Üzerine Soruşturma Başlattı

Nijer, 2023'te çöle düşen gök taşının ABD'de satılması üzerine uluslararası kaçakçılık şüphesiyle soruşturma başlattı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Agadez bölgesinde keşfedilen bir gök taşının ABD'de bir müzayedede 5,3 milyon dolara satılması üzerine Madencilik Bakanlığının talebiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, olayın uluslararası kaçakçılığın tüm unsurlarını içerdiği kaydedildi.

24,5 kilogram ağırlığında, 38 santimetre uzunluğundaki gök taşı, 2023'de başkent Niamey'e 900 kilometre mesafedeki Agadez'de çölde kimliği açıklanmayan bir gök taşı avcısı tarafından keşfedildi.

"NWA 16788" ismi verilen gök taşından ufak bir parça önce Çin'in Şanghay Astronomi Enstitüsü'nde incelendi ve Mars kökenli olduğu doğrulandıktan sonra 2024'te Roma'daki İtalyan Uzay Ajansı ve Toskana'daki bir özel galeride sergilendi.

Mars'tan dünyaya düşen en büyük parça olan gök taşının New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde 16 Temmuz'daki açık arttırmada 5,3 milyon dolara satılması ise bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Nijerli sosyal medya kullanıcıları, gök taşının kendi ülkelerine düşmesine rağmen satışın Nijer'den habersiz yapılmasına tepki gösterdi.

Kullanıcılar, satıştan Nijer'e de pay verilmesi gerektiğini belirterek, gök taşının çalındığını iddia etti.

Gök taşı avcıları için cazibe merkezi Agadez

Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol katedip Dünya'ya ulaşan gök taşının Mars yüzeyine çarpan dev bir asteroit nedeniyle fırladığı tahmin ediliyor.

"Olivine-Gabbroic Shergottite" türündeki gök taşı, bugüne kadar Dünya'da keşfedilen Mars kökenli 400 gök taşının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Nijer'in kuzeyinde yer alan 667 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Agadez'in neredeyse yüzde 90'ını Sahra Çölü oluşturuyor.

Geri kalan yüzde 10'luk kısmın ise Air Dağları ismiyle bilinen üçgen şeklindeki masiflerle kaplı olması gök taşı avcılarının dikkatini çekiyor.

Agadez'in, çöl iklimi, çıplak gözle rahatça görülecek açık alanlar ve çok düşük yağış oranıyla gök taşı avcıları için son yıllarda cazibe noktası haline geldiği biliniyor.