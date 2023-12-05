Nijer, AB'ye ait 2 misyona son verdi

Nijer'de askeri yönetim, Avrupa Birliği'ne ait 2 misyonun sona erdirildiğini duyurdu. AB'nin sivil eğitim misyonu ve askeri ortalık misyonu sona erdi.

Nijer'de temmuzda başa gelen askeri yönetim, Avrupa Birliği'ne (AB) ait 2 misyona son verdiğini duyurdu.

Nijer Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren AB'nin sivil eğitim misyonu "EUCAP Sahel Niger"in ve şubatta hayata geçirilen "AB Askeri Ortalık Misyonu Nijer (EUMPM Niger)"in sona erdirildiği kaydedildi.

Yaklaşık 120 personelin görev yaptığı EUCAP Sahel Niger, güvenlik güçlerine 2012'den bu yana insan hakları temelli eğitimler veriyordu.

AB, şubat ayında, 3 yıl görev yapacak EUMPM Niger'i hayata geçirmiş, Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti sunma amacı olan misyonda 50 ila 100 askerin görev yapması planlanmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.