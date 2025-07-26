Nijde'de Tabanca Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Niğde'nin Bağlama kasabasında, tabancasını temizleyen U.B.'nin yanına gelen M.A.'nın silaha dokunması sonucu kazara ateş alan tabanca, bahçede bulunan S.B.'ye isabet etti. Ağır yaralanan S.B. hastanede hayatını kaybetti. U.B. ve M.A. gözaltına alındı.

NİĞDE'de, evinin bahçesinde tabancasını temizleyen U.B.'nin yanına gelen M.A.'nın silaha dokunması sonucu kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun bahçede bulunan S.B.'ye isabet etti. Ağır yaralanan S.B, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili U.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Bağlama kasabasında meydana geldi. U.B., iddiaya göre, evinin bahçesinde tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada yanına gelen M.A.'nın silaha dokunması sonucu tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun bahçede bulunan S.B.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan S.B.'yi Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.B., doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri U.B. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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