NİHAT DOĞAN VE YEŞİM SALKIM'A GÜLBEN ERGEN'E HAKARET ETTİKLERİ GEREKÇESİYLE CEZA

ŞARKICI Gülben Ergen'e 2017 yılında yayınlanan bir programda hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği iddiasıyla Nihat Doğan'a "Alenen hakaret" suçundan 5 ay 25 gün, Yeşim Salkım'a ise "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan toplamda 2 bin 240 lira adli para cezası verildi.

Şarkıcı Gülben Ergen, 2017 yılında yayınlanan bir televizyon programında Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yeşim Salkım hakkında "Alenen hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan hakkında ise "Zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen'i avukatı Emek Emre, sanıklar Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'ı ise avukatları temsil etti.

NİHAT DOĞAN'A HAPİS, YEŞİM SALKIM'A PARA CEZASI

Mahkeme Yeşim Salkım'a ise "Hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezası, "Tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel