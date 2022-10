Niğdeli Kasap: "Her Ay 8-10 Bin Lira İçeri Giriyoruz. Yaz Sezonunu Boş Geçirdik. Önümüzde Kocaman Bir Kış Var. Perişan Haldeyiz"

Niğdeli kasap Ferhat Güçlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e; “Geçen sene vatandaş cebine 200 lira koyup, pazara gidiyordu. Dönüşte 100 lira ile iki kilo, bir buçuk kilo etini alıp gidiyordu. Şu anda cebine 300 lirayı da koysan, yarım kilo et alacak parası kalmıyor. Vatandaşın alım gücü bitti. Biz artık zararına çalışıyoruz. Bu ay düzelir mi, bu ay düzelir mi… Biz her ay 8-10 bin lira içeri giriyoruz. Yaz sezonunu boş geçirdik. Para kazanamadık, zarar ettik. Önümüzde kocaman bir kış var. Perişan haldeyiz” dedi.

Niğdeli kasap Ferhat Güçlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e; "Geçen sene vatandaş cebine 200 lira koyup, pazara gidiyordu. Dönüşte 100 lira ile iki kilo, bir buçuk kilo etini alıp gidiyordu. Şu anda cebine 300 lirayı da koysan, yarım kilo et alacak parası kalmıyor. Vatandaşın alım gücü bitti. Biz artık zararına çalışıyoruz. Bu ay düzelir mi, bu ay düzelir mi… Biz her ay 8-10 bin lira içeri giriyoruz. Yaz sezonunu boş geçirdik. Para kazanamadık, zarar ettik. Önümüzde kocaman bir kış var. Perişan haldeyiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kentin merkezindeki kasap Ferhat Güçlü'nün dükkanını ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi. Güçlü, Gürer'e şunları söyledi:

"Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Her şey ateş pahası oldu. Bir yıl önce 48-50 liraya sattığımız etimiz, şu anda 110-120 lira. Vatandaşın alım gücü, çok düştü. Vatandaş et almakta, çok zorlanıyor. Biz bir yıl önce burayı açtığımızda, günlük 110-120 kilo et satıyorduk. Şu anda 20 kilo, 25 kilo… Zorlanıyoruz artık."

Gürer'in sorusu üzerine Güçlü, şunları söyledi:

"Geçen yıl koyun etinin kilosu 75 liraydı, 80 liraya satıyorduk. Şu an 135-140 lira arası. Geçen sene dükkan kirasını düşünüyorduk, nasıl ödeyeceğiz, diye. Şu anda, geçen ay ben 4 bin 790 lira elektrik faturası ödedim. Bu dolabı kapatıyoruz, iki saat dinlendiriyoruz, camdaki dolabı açıyoruz. Lambalarımızın çoğunu yakmıyoruz, yakamıyoruz. O şekilde 4 bin 800 lira elektrik faturası ödüyoruz. İşlerimizde yüzde 80 kaybımız var. Maaliyetler artıyor. Vatandaşın alım gücü yok.

Geçen sene vatandaş cebine 200 lira koyup, pazara gidiyordu. Dönüşte 100 lira ile iki kilo, bir buçuk kilo etini alıp gidiyordu. Şu anda cebine 300 lirayı da koysan, yarım kilo et alacak parası kalmıyor. Vatandaşın alım gücü bitti. Biz artık zararına çalışıyoruz. Bu ay düzelir mi, bu ay düzelir mi… Biz her ay 8-10 bin lira içeri giriyoruz. Yaz sezonunu boş geçirdik. Para kazanamadık, zarar ettik. Önümüzde kocaman bir kış var. Perişan haldeyiz.

Niğde esnafının yüzde 95'i 'işimden memnun değilim' diyecek. Tezgahta ürün var, ama kesinlikle müşteri yok. İşin aslına gelirsek, yarın tezgahta bu eti de bulamayacağız. Eskiden dana kesiliyordu, onun da fiyatları kesildi. Şu anda dana kesimi 94 lira, kemikli karkas şekilde. Biz şu anda eti satıyoruz 110 liraya. Tezgah küçültüyoruz. Dizdiğimiz tezgah ertesi gün aynı kalıyor. Maaliyetler yükseldiği için… İşin içinden çıkamıyoruz. Kasapların yüzde 95'i aynı sorunu yaşıyoruz. Gün günü aratıyor artık."

Gürer, şunları söyledi:

"Her kesimin ürettiği ürünlerin başında, et ve süt geliyordu. Fiyat artışlarından dolayı, vatandaşlar artık eti Kurban Bayramı'nda görecek duruma düştü. Bazı işyerleri kapanma noktasına gelmiş. Kasapta durum bu. Vatandaş et alamıyor. Kasap, kasaplıktan vazgeçiyor. Besici hayvanını kestiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı bir gün gelip sizi ziyaret etsin de… 'Aralıkta enflasyon düşecek' diyor. Nasıl düşecek?"