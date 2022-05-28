Niğdeli Domates Üreticisi: "Çiftçiler Şu An Bataklıkta. Tarlaları Boş Kalmasın Diye Mecburen Ekiyoruz" - Haberler

Niğdeli domates üreticisi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e artan fiyatlardan yakınarak "Çiftçiler şu an bataklıkta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz" dedi. Gürer, "Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu" görüşünü dile getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de tarlalarında ziyaret ettiği domates üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gürer'e konuşan domates üreticisi; geçen sene 50 dönüme ektiği domatesi, maliyet artışı nedeniyle bu yıl 30 dönüme düşürdüğünü söyledi. Üretici, "Geçen yıl 35 kuruşa aldığım domatesin fidesi bu yıl 75 kuruş oldu. 80 lira olan işçilik ücreti 180 liraya çıktı. Gübre, ilaç, mazot gibi girdiler ise aldı başını gitti" diye konuştu.

"MALİYET ÇOK ARTTI"

Domates üretici şunları söyledi:

"Bu yıl maliyet çok arttı. Bu yıl dönüm başına ürettiğimiz domatesi 15 bin liraya satmamız lazım. Kilo başına maliyet 1 lira 20 kuruş civarında. İşçilik ve diğer girdilerle maliyet 1,5 lirayı geçecek. Geçen yıl son zamanlarda domatesin satış fiyatı 30 kuruşa kadar düşmüştü."

Tarladan 1,5 liradan çıkacak ürünün Ankara ve İstanbul'da en az 5 liraya satılacağını söyleyen üretici, "Öyle görünüyor ki, mevsimsel üretim artışına rağmen domates fiyatı geçen yıla göre iki kat artacak" dedi. Domates üretimine destek verilmediğini söyleyen üretici, "Sadece yem bitkileri olan buğday ve yoncaya dönüm başına 8 lira gibi çok düşük bir destek veriliyor. Çiftçiler şu an bataklıkta. Tarlaları boş kalmasın diye mecburen ekiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜRER: UCUZ ÜRÜN ARTIK HAYAL OLDU

TÜİK'in 2022 yılına ait bitkisel üretim tahminlerini değerlendiren Gürer, bir önceki yıla göre domates üretiminin yüzde 2.3, karpuz üretiminin yüzde 3.9 ve kuru soğan üretiminin de yüzde 6 oranında azalacağının açıklandığına değindi. Gürer, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Azalan üretim rafta, markette, pazarda fiyata yansıyacak. Vatandaş için ucuz ürün artık hayal oldu. Girdi maliyet artışları durmadan üretim artmadan sorunlar devam edecek. Üretici, çiftçi mazot, elektrik ve gübrede fiyat artış yarışında arada ezilen oldu. Rafta ürün olur ama vatandaş o ürünü alamazsa hem üretim daralır hem de dolaylı kıtlık yaşanır."

şanır."

ANKA / Güncel