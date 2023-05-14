Niğde ve Kırıkkale'de görme engelliler oylarını şablon aracılığıyla kullandı

Niğde ve Kırıkkale'de görme engelli seçmenler, kendileri için oluşturulan şablon yardımıyla oylarını kullandı.

Görme engelli avukat Erdal Azgın, beyaz bastonu ile Niğde Murtaza ve Naile Uyanık İlk ve Ortaokulu'na gelerek 1198 numaralı sandıkta, şablon yardımı ile oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Azgın seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Azgın, oy gizliliği ilkesine her zaman önem verdiğini belirterek "Kime oy verdiğimizin üçüncü kişi tarafından bilinmiyor olması bizim açımızdan çok büyük avantaj. Şablon çok önemliydi. Arkadaşımızın çoğunun bu uygulamaya teveccüh göstereceğini biliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Güzel oldu. Bir sonraki seçimde daha güzel, daha derli toplu şablonlarla oy kullanabileceğimizi umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görme engelli Bekir ve Gülten Akdeniz çifti de bu seçimde ilk kez YSK tarafından oy pusulalarına uygun hazırlanan şablon ile oylarını kullandı.

Atatürk İlkokulu'nda eşiyle oyunu kullanan Bekir Akdeniz, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Daha önce bir refakatçi ile kabine oy kullanmaya girildiğini, bunun güven sorununu ortaya çıkardığını aktaran Akdeniz şöyle konuştu:

"Dolayısıyla şablonla olduğu zaman özgürce ve güvenilir şekilde oyunuzu kullanabiliyorsunuz. Bu, görme engelliler için yapılan büyük bir hizmettir. Uygulamadan memnunuz. Daha önce bir refakatçiyle kullanıyorduk. Sanki biz değil de yanımızda gelen vatandaş oy kullanıyordu. O zaman da içimiz rahat olmuyordu. Bu şekilde kime mührü bastığımızı göremesek de hissedebiliyoruz."