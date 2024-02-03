Niğde ve Kayseri'de Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Niğde ve Kayseri'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Niğde'de Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Dr. Asya Aydın, İsrail'in sistematik zulüm ve işgalinin devam ettiğini söyledi.

Aydın, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini vurgulayarak, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor." dedi.

Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların, yetersiz beslenme, susuzluk ve salgın hastalık nedeniyle ölüme mahkum edildiğini dile getiren Aydın, "Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri, boykot. Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmelerini hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri

Kayseri'de Kurşunlu Camii önünde toplanan sağlık çalışanları, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Dr. Akif Tahiroğlu, İsrail devletinin Filistin'de uyguladığı işgalin devam ettiğini söyledi.

Evlerin, okulların ve hastanelerin bombalandığını ifade eden Tahiroğlu, "Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'ye açılan tek kapı Refah sınır kapısı, aynı zalim elin ablukası altında, insani yardımlara hiç geçit vermiyor. Refah sınır kapısı mutlaka açılmalı." dedi.