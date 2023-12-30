Niğde Valisi ve Belediye Başkanı Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik mesajında, hüzünleri, sevinçleri ve yaşanan acı tatlı hatıraları ile gerek ülke gerekse dünya için birçok önemli gelişmeye sahne olan bir yılın daha geride kaldığını belirtti.

Çelik, "Niğde'de ve ülkemizde yakaladığımız huzur ve güven ortamının yeni yılda daha fazla perçinlenerek birlik ve beraberlik içerisinde her zamankinden daha mutlu ve umutlu olduğumuz günler geçireceğimize dair olan inancım tamdır. İlimizin huzuru ve Türkiye'nin huzuru için çalışmalarımız yeni yılda da aralıksız devam edecektir. Yeni yılın ilimize, ülkemize ve dünyaya başta sağlık olmak üzere barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, tüm Niğdeli hemşehrilerimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özdemir de 2024 yılının ülkeye ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileyerek, 2023 yılında olağanüstü gayret gösterdiklerini, Niğdelilere en iyi hizmeti sunmanın onurunu yaşadığını aktardı.