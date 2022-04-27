Niğde Valisi Şimşek, Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı - Haberler

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Niğde Valisi Şimşek, Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde Valisi Şimşek, Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, köprülerin kurulup, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının coştuğu, hoşgörü duygusunun hakim olduğu bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların dargınlıkların giderildiği, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği müstesna günler olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramımızın sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşımamız, hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olmalıdır. Birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesine, karşılıklı güven ortamının güçlenmesine vesile olan bayramımızın, tüm dünyaya, ülkemize ve ilimize sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diler, hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Ramazan Bayramı, Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel, Haberler

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