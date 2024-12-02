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Niğde Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı

Niğde Valisi'nden Dünya Engelliler Günü Mesajı
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Niğde Valisi Cahit Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti ve toplumsal önyargılara karşı empati ile çözüm yolları aramak gerektiğini vurguladı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukların yalnızca fiziki değil, aynı zamanda toplumsal önyargı olduğunu belirtti.

Empatiyle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Niğde'de kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek, topluma aktif katılımlarını sağlamak için birçok proje ve çalışma yürütülmektedir. Amacımız engelli bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamı oluşturmak ve eşit vatandaşlar olarak toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamaktır. Her bireyin hayatta karşılaşabileceği bir durum olan engellilik, bireyin yaşamını anlamlı bir şekilde sürdürmesine engel olmamalıdır. Engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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