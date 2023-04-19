Niğde Valisi Mustafa Koç'tan Ramazan Bayramı mesajı

Niğde Valisi Mustafa Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Koç, mesajında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, hoşgörü duygusunun hakim olduğu bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günler olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Millet olarak birlik ve beraberliğimizin kuvvetlendiği bu günleri fırsat bilerek bayramımızın sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her safhasına taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. Birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesine, karşılıklı güven ortamının güçlenmesine vesile olan bayramımızın dünyaya, ülkemize ve ilimize sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini diler, tüm Niğdeli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."