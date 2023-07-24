Niğde Valisi Mustafa Koç Basın Mensuplarıyla Buluştu

Niğde Valisi Mustafa Koç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Koç, Niğde Öğretmenevi'ndeki programda, kentteki basın mensuplarının bayramını kutladı. Vali Koç, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından olduğunu belirterek, etik değerlere ve hukuka uygun haber yapmanın önemine vurgu yaptı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Koç, Niğde Öğretmenevi'ndeki programda, kentteki basın mensuplarının bayramını kutladı.

Vali Koç, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, çalışmalarını tarafsızlık içinde yürüten basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından olduğunu söyledi.

Demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basın kuruluşlarının, etik değerlere ve hukuka uygun haber yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Koç, şunları kaydetti.

"Yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız, ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı sorumlu bir tutum sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır almıştır. 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını vatandaşlarımıza anında ve doğru bir şekilde ileterek, hain darbe girişiminin seyrinin değişmesinde önemli rol oynamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu, takdire şayandır. Basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünde, sorumlu gazetecilik anlayışıyla görevlerini en güzel şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."