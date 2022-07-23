Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Valisi Mustafa Koç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Koç, Niğde Öğretmenevi'ndeki programda, kentteki basın mensuplarının bayramını kutladı.

Tarafsız ve özgür basının varlığının, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetine saygılı, ilkeli ve objektif yayıncılık anlayışıyla yapılan gazetecilik Türk toplumu için büyük bir kazanımdır. Basına güvenin artması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve demokrasimizin güçlenmesi bu kazanımlardan bazılarıdır. Zor koşullarda büyük özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."