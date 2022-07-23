Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
 - Güncelleme:
Niğde Valisi Mustafa Koç, basın mensuplarıyla buluştu

Niğde Valisi Mustafa Koç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Niğde Valisi Mustafa Koç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Koç, Niğde Öğretmenevi'ndeki programda, kentteki basın mensuplarının bayramını kutladı.

Tarafsız ve özgür basının varlığının, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetine saygılı, ilkeli ve objektif yayıncılık anlayışıyla yapılan gazetecilik Türk toplumu için büyük bir kazanımdır. Basına güvenin artması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve demokrasimizin güçlenmesi bu kazanımlardan bazılarıdır. Zor koşullarda büyük özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Mustafa Koç Niğde Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title