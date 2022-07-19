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Niğde Valisi Koç, resim yarışmasında birinci olan öğrenciyi kabul etti

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Niğde Valisi Koç, resim yarışmasında birinci olan öğrenciyi kabul etti

Niğde Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Aşkına" konulu resim yarışmasında birinci olan Ceyda Şengül ile görüştü.

Niğde Valisi Mustafa Koç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Aşkına" konulu resim yarışmasında birinci olan Ceyda Şengül ile görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmada, Niğde Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ceyda Şengül birinci oldu.

Şengül ve ailesi ile İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, Vali Koç'u ziyaret etti.

Koç, Şengül'ü tebrik ederek, eğitim hayatında başarılar diledi ve kitap hediye etti.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Mustafa Koç Demokrasi Niğde Güncel Haberler

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